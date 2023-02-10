台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》上周面試選出4位實習生郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧後，本周將要第一次進入實戰。複合式的寵物餐廳結合餐飲與美容，郭書瑤和黃偉晉擔任「美容組」，在美容師協助下，4小時內一共洗3隻狗，郭書瑤笑問美容師，按照這個速度是不是會倒店？美容師也老實地表示「有可能」，但評估2人是第一次，仍給予極高的肯定。

許富凱第一天到廚房，也是手忙腳亂。（台視提供）

「膳食組」也是忙得不可開交，由於早上許富凱趕不過來，由執行長陶晶瑩代打，和曹佑寧一起製作餐點。店才剛開張，客人一組接著一組上門，因店內菜單豐富，陶晶瑩和曹佑寧抓緊時間和店長學了幾道餐點，沒想到他們學的客人都沒點到，讓她十分頭大，「所以處變不驚假裝微笑的能力很重要，當然也要勇敢的跟客人承認錯誤。」

曹佑寧（左）忙著上菜。（台視提供）

曹佑寧製作熱壓吐司，因為太過專注食材備料，卻沒發現機器忘記插電，2人慌忙之中送上餐點，上門的顧客完全沒在客氣，只要味道不對就退回廚房，讓曹佑寧直呼：「很緊繃，不過幸好陶子姐讓我心安，她會一直鼓勵我做得很棒。」好在調整過出餐程序後，客人也滿意點頭。

郭書瑤（前右）和黃偉晉認真替狗狗修毛。（台視提供）

而節目也預定下周主題，要邀請各自的好友來節目中，許富凱直接call out找綜藝教母張小燕。《哈囉!毛小孩》每周六晚間8點台視頻道、每周日晚間8點衛視中文台播出。