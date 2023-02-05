金曲台語歌王許富凱4、5日在高雄舉辦大玩樂家2「洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會」。許富凱4日晚間在會後座談會上，突然透露父親目前正在加護病房，隨後淚灑舞台，讓台下觀眾十分心疼。

對此，許富凱今早透過經紀公司喜樂娛樂表示：「許爸爸目前正在住院治療中，病情涉及家屬隱私不便多透露，請多包涵，謝謝大家的關心，希望大家一起為爸爸集氣加油，我會盡全力做好今天衛武營大玩樂家2的演出。」

許富凱承襲去年2月首檔由金曲歌后彭佳慧與臺灣指揮大師簡文彬搭檔，重新詮釋音樂教父羅大佑歷年金曲的感動及傳承初衷，這次「大玩樂家II」將把跨界融合的音樂廣度再提升，特別把樂壇代表性人物「寶島歌王」洪一峰歷屆膾炙人口的跨時代金曲，透過古典樂編曲融合成全新樂章，由許富凱重新演繹，藉由跨界合作向洪一峰老師致敬之餘，更為這些耳熟能詳的臺語金曲呈現全新風貌。