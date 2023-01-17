網紅鳳梨（吳泓逸）以台味直播走紅，加上幽默搞笑形象大受網友喜愛，也經常在社群分享日常，未料與母親向來感情極佳的他，無預警表示要大義滅親，接著曬出一組照片，強調要對其行為嚴厲譴責。

鳳梨發文向來走搞笑路線，日前卻語帶嚴肅表示：「我很遺憾必須大義滅親發表聲明」，接著指出年關將近，也是公司最忙碌的時候，母親卻放下公司業務置之不理，動用旗下員工充當司機驅車南下，如此勞師動眾只是為了去別的公司尾牙看許富凱，接著曬出母親與許富凱的合照，只見她難掩當粉絲的興奮之情，不僅開心對著鏡頭比YA，還跟許富凱十指緊扣，讓鳳梨看了直呼：「本人代表公司表達嚴厲譴責」。

鳳梨搞笑表示要開股東會討論母親是否適任。(圖／鳳梨 吳泓逸臉書)

鳳梨接著在留言區寫下：「對於此舉本司並不鼓勵，也不代表本公司立場，無奈迫於淫威之下只能隱忍」，接著強調：「我們決定開啟臨時股東會，討論吳董座是否繼續適任」，對此，網友們紛紛搞笑回應：「該開除就開除」、「鼠叔，拿出你的霸氣，對抗惡勢力」、「最佳員工表範！不畏懼老闆的威脅，勇敢追星達成願望」、「你不要吃醋吃成這樣～要有願意放手的心」、「公司尾牙就請來給媽媽公器私用呀」。

鳳梨先前也透露與母親私下互動，他表示原本與女友激戰前打算玩Cosplay當前戲，未料因為玩太嗨被母親誤以為在吵架，衝進房前便驚見兩人一絲不掛的尷尬景象，隨後轉身表示：「我剛應該是聽錯了…你們繼續」，試圖為自己找台階下，但此舉動已經讓鳳梨培養好的氛圍瞬間瓦解，更強調當夜還為此徹夜難眠。