北線雙層巴士專屬視角，草鴞佇立鳳梨田成特色地景。(林和生攝)

為推廣屏東185縣道觀光，屏東縣政府去年將雙層巴士開進185縣道，帶領民眾把風景一次盡收眼底的獨特旅遊視角及動人的沿山風光，班班秒殺售罄；為延續好評，今年屏東雙層巴士換上「185沿山旺『兔』來」新裝，並將彩繪鳳梨田打造成草鴞樣式，圖案相當吸睛。

屏東雙層巴士北線部分今年鳳梨地景不再只有彩虹，屏東縣政府特別匯集青年共創，設計具永續意念的作品《旺福鴞》，成為於北線雙層巴士遊客的專屬視角。

屏東縣長周春米表示，屏東為第一個將雙層巴士開進鄉道的縣市，讓民眾免出國即享受國際級待遇，從水門轉運站出發分成南北兩線，沿途不同的景緻絕對值得各來一趟，巴士上還安排專業導覽人員解說，讓遊客可以更了解沿途地景和文化，觀光、農產同步推進。

周春米強調，今年最特別的是位於銀獅農場前的鳳梨田區，揮別以往單一色系填滿的方式，匯聚青年創意，將鳳梨田設計地景圖案，首波登場的作品是以支持友善農業、永續保育行動的『草鴞』為主題，希望觀光同時，喚起大眾對於鳳梨田生態的關注。

屏縣府勞青處長李雨蓁表示，引動青年對家鄉及土地的認同是縣府極力推動的政策之一，屏東智慧農業學校成立以來持續擾動當地，去年因應地方需求首次做出新嘗試，辦理「第1屆屏東青年農客松創新創業提案競賽活動」。

運用科技導入與農業結合，同時串聯銀獅農莊農場主人洪銘聰合作，以設計農業地景為主軸，邀請青年發想、互相激盪學習與交流，首屆有20組團隊參賽，評選出金獎、銀獎、銅獎及3名潛力獎；金獎隊伍的作品《旺福鴞》將於大年初二亮相、銀獎團隊實作成品將會於3月底呈現。