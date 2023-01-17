日前國際著名建築網站Archdaily，以專題報導「11項當代公共空間激發創意思考指標案例」，探討公共空間定位，並引導重新思考激發新創意，其中屏東「南華微光」以反轉廢棄小學，創造共融互動遊憩地景，作為屏東農業數位科技化的教育創新與創業基地，成為報導案例，讓世界看見屏東公共建築跳脫框架，激發當代公共空間創意。

南華微光獲營建署補助，打開原有封閉校園圍牆，利用基地退縮，創造省道旁的人行環境空間，園區內以當地常見的環境脈絡轉化成為幾何地景，順應鳳梨田的阡陌紋理，翻摺出大武山脈稜線的想像。

將校園轉型為服務社區與高齡者的地景公園，以農業科技，創造屏東農業數位科技化的教育創新與創業基地，讓世界看見屏東建築美學與農業科技結合的新實力，更重新賦予南華校園新生命。

屏縣府城鄉發展處表示，Archdaily日前發布專題「11項當代公共空間激發創意思考指標案例」，討論當代公共空間，除了反映社會期望外，更結合地景特色，保留共存和集體的新理念，及重新思考街道、廣場、公園與自然間的互動。

專題中分享11項當代公共空間案例，提出不同想法的公共領域建築環境，帶來與自然的對比與對話，為荒蕪之地賦予新的意義。

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