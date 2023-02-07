Pinterest公布2022年第四季營收年增4%，為8.77億美元，不如分析師預測均值8.86億美元。

與前一季相比，第四季由虧轉盈，淨利為1750萬美元，合每股盈餘0.03美元，但仍較2021年同期大減90%。經調整後每股盈餘為0.29美元，較2021年同期的0.49美元大減，但優於市場預期的0.27美元。

以地區看，去年第四季美國和加拿大業務營收年增5%，歐洲業務營收年減7%，其他地區業務營收年增26%。美加地區每用戶平均收入（ARPU）年增6%，為7.6美元。

以全球來看，每月活躍用戶數年增4%，為4.5億個，略低於分析師預期的4.523億個。

2022年全年營收成長9%，為28.03億美元，略低於分析師預期的28.1億美元。全年淨損為9600萬美元，遠不及2021年的淨利3.16億美元。經調整後每股盈餘為0.62美元，較2021年的每股盈餘1.13美元暴跌，但優於市場預期的0.61美元。

展望今年第一季，Pinterest預期營收與去年同期相比將實現「低個位數」增長，分析師預期為年增6.9%，至6.148億美元。

財務長Todd Morgenfeld表示，Pinterest預期今年第一季美國中小型企業和中端市場廣告商的支出仍將疲軟，公司仍將面臨巨大的挑戰。目前Pinterest已採取行動削減開支，包括減少人員招聘，以及關閉一些較小、使用較少的辦公空間。

Pinterest宣布財務長兼業務營運部門主管Morgenfeld將於今年7月1日離職。