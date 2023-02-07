京鼎過去承接美系大客戶化學氣相沉積（CVD）製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，近年進一步跨入物理氣相沉積（PVD）、原子層沉積（ALD）設備模組代工及備品。受惠市場需求成長、美系客戶擴大委外訂單，顯著增添營運成長動能。

京鼎2022年第四季自結合併營收41.81億元，季增3.11％、年增達24.39％，使全年合併營收148.43億元、年增達21.2％，雙創歷史新高。法人認為，受新台幣強升影響，京鼎第四季獲利將較第三季新高下滑，但全年每股盈餘可望達約25元、改寫新高。

展望2023年，京鼎先前表示，雖受美國出口禁令及記憶體產業支出大減影響，全球主要半導體設備商預期今年產業支出將減緩，但在AI、5G、高速運算（HPC）及電動車（EV）等需求推動下、終端產品半導體含量續增、製程設備複雜度提升下，中長期需求仍持續向上。

京鼎指出，雖然消費性產品需求減緩，但車用、工業需求仍穩健。終端需求疲弱使記憶體廠延後擴產，但代工及邏輯製程廠商為追求技術領先，先進製程投資仍維持原有計畫，配合新產品滲透率逐步提升及新廠投產挹注，預期今年營運持穩向上、力拚成長再創高。

法人認為，受季節性淡季影響，京鼎首季營收估季減約1成、仍可望優於去年同期，營運估自第二季起逐季回升。儘管總體經濟環境變數仍在、大客戶下修展望，但京鼎受惠新產品貢獻提升，配合竹南新廠投產挹注，今年營收力拚個位數成長、再創新高。