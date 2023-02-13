美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 上周表示，她會在3月訪問印度，討論兩國在晶片製造方面的合作關係。資深媒體人陳鳳馨對此分析指出，半導體產業最需要的是人才，而印度不缺人才，時間拉長來看，印度非常有機會成為半導體大國，她示警從過去美日半導體大戰來看，未來印度將會是台灣很大的競爭者，甚至在某種程度已經替代台灣。

雷蒙多不只一次警告美國半導體產業太依賴台灣，高達90%的先進晶片都是從台灣購買的，而這個狀況會造成美國國安危機。陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，雷蒙多純粹是從商務的角度來講，兩岸如果發生戰爭甚至統一的話，對美國來說影響很大，等於從開戰到結束，都沒辦法取得適當的半導體來源，美國的各項產業包括汽車、國防，乃至於人工智慧、雲端等業務，未來高科技發展都將受挫。

而美國要如何解決上述國安問題？陳鳳馨提到，美國派軍隊保衛台灣對美國來說並不划算，找到替代台灣的地方是更好的方法。她進一步分析，美國施壓台積電、三星到美國設廠，因為他們很清楚自己的半導體環境沒有那麼好，除了人才不足、沒有完整的供應鏈群聚效應外，更沒有最下游產業，以至於沒有辦法組成終端產品。

陳鳳馨說，美國企圖扭轉在晶片市場的劣勢，而且為與中國完全脫鉤，要找的是一個像更大的市場像是印度，她分析兩國合作其最好的狀況，從過去美日半導體大戰經驗來看，台灣的半導體產業因此崛起，如今風水輪流轉，時間拉長20年來看的話，印度的半導體產業非常有機會。

陳鳳馨預期印度半導體產業將會是台灣很大的競爭者，甚至某種程度已替代台灣，雖然目前印度基礎建設不足，而且物流等問題還非常嚴重，但有當地政府及美國政府鼓勵，未來發展不容小覷。