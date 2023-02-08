高雄壽山動物園經1年多整修，於去（2022）年12月16日重新開園。一名女網友表示，昨下午到壽山動物園，發現長鼻浣熊欄舍有一攤攤血跡，本以為是火龍果的顏色，後來才發現有兩隻浣熊遭同伴攻擊，臟器還被啃食到外露，躺在地上奄奄一息。她痛批「動物園發生這種低級失誤真的不應該」，網友也怒批「真的太扯」。

原PO昨（7）日於論壇《Dcard》指出，和朋友到壽山動物園，走到長鼻浣熊區，看到欄舍內有一攤攤紅色血跡，起初以為是園方餵食火龍果的顏色，但愈看愈不對勁，其中一隻浣熊奄奄一息，再看看旁邊還有一隻浣熊躺在地上，正被其他浣熊啃食。

原PO表示，被啃食的浣熊一開始還有力氣想反抗，到後來被同伴吃到臟器外露，雖然已有其他遊客告知工作人員，卻沒有即刻處理，「我們只能眼睜睜地看著浣熊被牠的同伴啃食」。

原PO說，當時空氣中瀰漫著一股血腥味，即使時間已接近閉園，仍有許多小朋友入園參觀，「大人看了都覺得不舒服了，何況小朋友？希望動物園可以多花點功夫照顧動物，畢竟動物也是生命，發生這種低級失誤，真的很不應該」。

據原PO上傳的照片，一隻浣熊側躺在地上一動也不動，旁邊還留有血跡，下腹部已被原PO打馬賽克，疑似為外露的臟器。圖文曝光，不少網友痛批太扯，「動物被關在動物園裡已經很可憐了，還不能獲得良好的照顧，太扯」、「這個太誇張了吧」、「高調，這個太扯了」、「拜託，不要有更多動物受害」、「真的不推去壽山，空間小又擠，動物都沒有一個自在的空間」。

《中時新聞網》詢問壽山動物園，園方表示，園內浣熊共15隻，分為3群，從小生活在一起。昨日下午其中一群浣熊突互相攻擊，經遊客通報後隨即趕往現場處理，把重傷的浣熊救出交給獸醫，仍不幸死亡。園方澄清，被啃咬的浣熊只有1隻，並非網友說的2隻，目前已把該群浣熊隔離觀察。