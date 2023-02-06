一名女網友表示，前男友的生殖器味道比公廁還難臭，兩人做愛時她都要先吞口水才有辦法靠近，但前男友都以為她是為了情趣做的效果，兩人分手沒多久她發現前男友馬上交新女友，懷疑前男友無縫接軌，加上前男友有新女友還想約她外出，讓她氣炸下秒傳訊說「你知道你的雞雞很臭嗎？」貼文讓網友也驚嚇。

原PO今（6）日於論壇《Dcard》指出，前男友的生殖器比公廁還臭，每次和前男友歡愉都要先吞一口水才有辦法靠近，對方都以為是情趣，她都沒有說出口，而是在心裡崩潰地說，「其實不是，是真的很臭」。

原PO表示，和前男友交往期間，一直有個令她很在意的女生，但兩人最後是對對方沒有愛而和平分手。兩人分手1個月後，前男友突又LINE她說自己過得很糟，還說要到她公司接她下班，她拒絕對方請求後，也無意間發現前男友和她在意的女生交往，「雖然不能真的證明他是不是無縫接軌，但有女友還想約我，真的形象破滅」。

原PO說，幾天後前男友又再度LINE她並道歉，「對不起，想接妳下班那天，其實我已有新女友了，我們還是不要連絡比較好。」原PO認為自己的機會來了，下秒說，「沒事！雖然我到現在才知道你這麼爛，不過你知道你雞雞很臭嗎？去看個醫生吧！不然你女朋友很可憐。」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「臭成這樣，前男友要去看醫生」、「為什麼做愛前不先洗澡啊？」、「隔著手機螢幕我都感覺到有味道了」、「這篇一直讓我想到公廁的味道是正常的嗎？」、「很臭妳當初還吃得下去？」、「沒有叫他洗了再來嗎？吃得下去也是佩服」。