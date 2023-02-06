性生活美滿對於許多人來說，是感情生活不可或缺的一部分。一位女子表示，自己和男友交往一陣子後才發現自己是無性戀，男友的性慾卻很大，配合愛愛幾次後她覺得真的無法接受，於是決定讓男友去找炮友，「只要不要煩我…」。沒想到男友有時還是會求愛，讓她考慮到底是否該分手，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，一開始男友求愛時自己都會配合演出，「但我真的很不舒服，每次做都覺得很噁心，只想快點結束」，之後也開始拒絕男友的求愛，而男友只要被拒絕太多次就會開始生氣，過一會兒又會自己求和，但和好之後又會開始求愛，原PO因此決定直接攤牌，讓男友出去找炮友，「只要不要煩我…」。

原PO說明，男友有了炮友還是會和她求愛，因為他覺得外面的炮友跟她感覺不一樣，要求原PO只要偶爾滿足他的性需求。不過原PO答應男友要求後，兩人近日又為此冷戰，「其實有在考慮要不要分手，但因為這件事分手會很難聽吧，而且更何況他都對我讓步這麼大了，除了這件事，其他都對我蠻好的，讓我好難開口」。

對此，許多網友紛紛回應，「妳適合單身，真的，不可能有正常男人接受這樣子的」、「男生有點可憐，麻煩妳給他一個痛快」、「趕緊分一分，妳這樣大概就是交不到男友的命，不是妳的錯，但就是這樣，妳大概會單身一輩子吧」。