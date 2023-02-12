許多人為了尋求高收入，可能會選擇被包養。一位在新竹理工學生妹表示，由於一直交不到男友、生活圈無聊等原因，雖然經濟沒有困難，但還是想試試看找乾爹包養她，既不用投入太多感情還能多一份收入，只是不知道自己是不是把包養想得太簡單。貼文一出，釣出許多過來人分享經驗，其中有女網友感嘆，很多乾爹都有口臭問題，讓她直接嚇到不敢再玩，結果離開3個月了，「我還是常常夢到爹地可怕的臉孔」。

原PO在Dcard發文表示，因為一直交不到男友，她的生活圈又很窄很無聊，加上滑交友軟體太容易滑到認識的人或是共同朋友，「所以想試試看找包養」，一查之下發現，除了大部分民眾排斥以外，還會有被騙炮、傳染性病等風險；原PO透露，其實她的道德感不高、沒特別缺錢，「就是覺得反正交男友也可能遇到劈腿渣男，找包養的話我也不用投入太多感情跟時間，還能多一份收入」，不過也害怕自己想得太簡單。

對此，許多人紛紛回應，「以前的女生：下課後要一起讀書嗎？下一個世代的女生：放學後要一起找包養嗎？」、「那我就問怎麼不是妳包養男生，還可以挑人避免風險？」、「若重點是覺得生活無聊，我覺得可以找些活動講座參加，新竹不知道多不多，不然就是打工」。

有過來人說，「可以試看看啊，X，爹地一堆有口臭的，我親到一半真的反胃，直接嚇到不敢再玩包養，然後回家大做惡夢，現在不做包養3個月了，我還是常常夢到爹地可怕的臉孔，這是不是什麼創傷症候群」、「建議不要，真的很容易沉淪，過來人經驗」、「包養網建議不要找太年輕的，可能太窮騙炮」。

原PO則說明，其實自己有學歷也有長相，靠自己也能過得很好，只是覺得很寂寞，才會思考是否要找乾爹；原PO提到，其實她剛好有朋友做包養妹，「雖然大家表面沒說什麼，但很多人私底下講她講得非常難聽」，想到自己承受不起被周圍朋友甚至家人發現的風險後，她也打消找包養的念頭，未來會把時間花在課業、充實生活上。