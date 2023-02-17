現年48歲的男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），帥氣外表及精湛演技深獲眾人喜愛，然而身邊的緋聞對象卻是一換再換，因此被不少媒體和網友暗諷他「愛吃嫩草」，只喜歡25歲以下的女性。據外媒報導，有位知情人士透露李奧納多對此相當反感，曾私下表示感到困擾、很煩。

據《Daily Mail(每日郵報)》報導，一位與李奧納多私交甚篤的好友表示：「他對於相關的『愛情生活笑話』感到不高興。」並破切希望能擺脫「只與25歲以下女性」交往的形象，更指出他其實想找到一段成熟而穩定的感情。

EXCLUSIVE: 'It really bothers him': Leonardo DiCaprio is desperate to 'ditch' his reputation for only dating women under the age of 25 https://t.co/UkUTPjHJWB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 17, 2023

此外，友人也指出李奧納多目前是單身狀態，並對過去只要被拍到和年輕女性同框，就會爆出相似負面新聞的現狀感到非常厭煩，更提到他其實想找與舊愛卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）相似的成熟互動關係。

事實上，李奧納多之所以被盛傳有超過25歲就分手的魔咒，是因他此前傳過的多位緋聞對象舉凡23歲模特維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）、19歲伊登波蘭妮（Eden Polani）和22歲烏克蘭嫩模馬麗雅（Maria Beregova）皆未滿25歲，且此前與名模卡蜜兒那段長達5年，被外界看好要論及婚嫁的感情，也在女方剛滿25歲之際分手，使得這個負面印象在網路間流傳不休。