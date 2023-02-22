巴鈺霸氣宣布要抓螃蟹。（TVBS提供）

巴鈺劇中一回家就跟媽媽劉秀雯鬥嘴。（TVBS提供）

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巴鈺暌違戲劇4年多，近日加入TVBS 8點檔《加油喜事》第二季「加油愛情」，飾演劉秀雯的女兒武貞愛，個性自由、奔放，一回家就與母親鬥嘴，還宣告要追回舊愛洪一巡（馬國賢 飾），引發新一波劇情高潮。對於這次加入演出，巴鈺難掩興奮，也很期待能與馬國賢變成「螢幕情侶」。

劇中「武后」春花（陳亞蘭 飾）因眾人瞞著自己開家庭會議，加上難以接受長子武子良（鄒承恩 飾）與單親媽媽陳玉慧（楊晴 飾）交往而傷心離家，老公武德超（洪都拉斯 飾）擔心母親梅姨（劉秀雯 飾）無法獨自打理滷味店，找回負氣離家多年的妹妹武貞愛（巴鈺 飾）來幫忙。巴鈺聊起性格直率、叛逆的「武貞愛」，自認與角色相似程度僅為3分，自己不工作時較為孤僻又話不多，因此，能透過角色做很多不敢做的事情，笑說：「藉由戲劇角色獲得解放，很爽快！」

戲裡巴鈺曾與綽號紅蟳的馬國賢有一段未了的舊情，一登場就霸氣宣告要重燃兩人間的愛火，還幽默地說：「我要抓螃蟹！」瘋狂的程度令情場高手馬國賢也抵擋不住，令人期待雙方之後的精采互動。戲中勇敢追愛的巴鈺，真實人生也曾為愛瘋狂，就是向鼓手老公前源告白，先被拒絕又奇蹟般地起死回生的戀情，她說：「這真的是我人生最大膽的嘗試了！」

《加油喜事》中，巴鈺叛逆又愛頂嘴，讓媽媽劉秀雯一看到她就心氣不順。現實生活裡，巴鈺也有個1歲多的叛逆女兒，明明都聽得懂媽媽在說什麼，卻用古靈精怪的方式應對。巴鈺透露自己常要故作鎮定，試圖用溫柔又堅定的態度和女兒溝通，但她心虛地說：「我目前事沒有太成功啦！會再慢慢嘗試的！」