每個人的觀念不同，有的人會為了自己的前程，而選擇放棄愛情，認為人生不應該被愛情給侷限，但《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、天蠍座、水瓶座把愛情看得比前途還重要，甚至可以為了愛而放棄，只為了和另一半在一起。

▍雙魚座

前途和愛情，雙魚座直覺的會先選擇愛情，畢竟，他們是典型的「愛情至上主義者」，沒了愛情，再輝煌的前程都無法得到真正快樂，為了過上想要的生活，雙魚座會選擇跟愛的人廝守在一起，直到白頭到老。

▍天蠍座

都說天蠍座的愛極端而熱烈，事實的確如此，但心動歸心動，天蠍座還是會堅定信念，跟愛人一路相伴走到最後，在他們看來，美好的前程雖重要，但愛人只要失去了就再也尋找不回來，而前程可另外找，重新創造。

▍水瓶座

水瓶座對物質生活不那麼看重，但喜歡把內心世界裝扮得五彩繽紛，在這樣的觀念影響下，一個是前程似錦，一個是珍貴愛情，水瓶座會選擇後者，光明的前程或許意味著優渥的物質生活，但如代價是要放棄真愛，他們可不願意，認為跟愛人一起闖蕩，那才叫生活。