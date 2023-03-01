《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、水瓶座在2023年人生將會翻轉迎來好運，其中水瓶座在事業、感情上將會有新的行動且能迅速推動發展，投資也能獲利，但需注意由於今年波動較大，要學會與人合作，運勢才能順利美滿。

▍金牛座：改頭換面

生肖牛在2023年有機會改掉生活中的壞習慣，變得越來越自律，為人生找到新目標；而身體方面將會是最明顯的改變，只要願意透過健康飲食和規律作息，就能獲得滿滿成就。

▍巨蟹座：全新未來，蒸蒸日上

土星從3月開始進入巨蟹座，這段期間壓力也會隨之而來，上半年可能會經歷一段低落期，有一些不願面對和承擔不了的責任，會降臨在他們身上，但也正因為這些壓力，才能夠沉澱下心認真思考，並好好規劃未來，到了下半年，金星進入財帛宮，正是大展身手的時候，只要專心賺錢，不去理會那些感情干擾，得到的錢財一定能讓他們滿意，事業也能蒸蒸日上。

▍水瓶座：擺脫困境，合作雙贏

2023年是水瓶座重要的一年，不論在感情或事業上，都會有新的行動，而且對理財資訊較於敏感，能抓到好的標的大賺一筆。另外由於今年波動較大，又有許多事情要處理，這時需學會與人合作是重要的功課，這會讓水瓶在2023年遇見光明的未來。