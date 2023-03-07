有些人天生帶財，拚命花錢卻能賺更多錢！《科技紫微網》點名4生肖，屬虎、屬狗、屬兔、屬豬對生活品質有一定水準，因此能激發賺錢的動力，養成「認真賺錢，拚命消費」的強大人生循環。

●生肖虎

生肖虎篤信「生命就該浪費在美好的事物上」，對於生活品質都有高度要求，這種要求反而能激發出強烈的賺錢企圖心。

●生肖狗

生肖狗較為簡樸，對於享樂秉持隨緣態度，但因為在乎家人，會希望把最好的留給家人。他們一旦有對象或成家後，賺錢引擎就會加速運轉；加上有求好心切的使命感，往往能在職場走出自己獨特的路線。

●生肖兔

生肖兔注重品味，加上喜愛社交，對於衣著及出入場所都會精心挑選；這些花費不貲，屬兔者的賺錢動力就是建立在這一切需求上。

●生肖豬

生肖豬認為物質條件是一切的基礎，雖然不喜歡吃苦耐勞的拚命賺錢，但為了滿足自己的慾望，還是會想盡辦法，選擇用較輕鬆的方式賺錢。