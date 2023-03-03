有些人天生個性大方活潑，表面上看似朋友多，但實際上真心朋友卻少之又少，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、雙子座、雙魚座人緣非常好，不管走到哪總是容易跟人打成一片，但因自身個性的關係，不容易交到知心的朋友。

▍牡羊座

牡羊座有一顆熱情的心，對人大方，容易跟人熱絡起來，總是吸引人氣，而事實上人緣也很不錯。只是牡羊座太自我，加上耐性不夠，往往忽略了要對自己好和應該要經營的一些關係。

▍雙子座

人際關係這一塊，向來是雙子座願意花時間跟精力的，而憑著出色的談吐，適應力，能跟各式各樣的人打交道，他們的確能做到「朋友滿天下」，之所以說沒什麼真心朋友是因為，真正能懂雙子座的人不多。

▍雙魚座

雙魚座是出了名的體貼細心，總是用善意眼光看待別人，面對情緒不好的人，也願意寬容以待，所以雙魚座一向人緣都非常好，而缺少真心朋友的原因在於，他們太愛討好人了，好像對誰都要討好，不適合交心。