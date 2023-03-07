3月春季到來，星座運勢也跟著改變。日本網站「占TV」分享3月戀愛運最強前3名，他們有機會與心儀對象修成正果，有的人甩開無望的戀情，勇敢追求新的對象，有的則是搭訕機率變高，愛情就像春天盛開的花，一朵一朵綻放。

第3名、獅子座

獅子座進入3月後，即使有時會回想到過去經歷，但他們不再執著，重拾心情邁出新的一步，回顧過去反而能成為向前看的動力，對於無望的戀情也不會感到不捨，開始尋找全新的邂逅，也因為有了自信與勇氣，所以認識別人的機會也會增加，脫單機會非常大，若是已有伴侶，可以嘗試新的活動，為生活帶來火花。

第2名、射手座

射手座進入3月，值得期待的事情越來越多，除了與心儀對象接觸機會提高，還有更多時間計劃未來，精力集中在想挑戰的事物上，讓他們心情變得很開朗，甚至更有活動力，也成為他們吸引人的魅力，3月20日後桃花運爆棚，會有異性主動靠近，對象可能是朋友或同事，記得要保持微笑，這個月有機會告別單身生活。

第1名、牡羊座

帶有好運的木星和代表愛與美的金星相合於牡羊座，使他們的日子過得越來越順利，愛情的力量也跟著增加，進而產生談戀愛的慾望，可能遇到一見鍾情的對象，或喜歡上從未謀面的陌生異性，牡羊座的態度變積極，更勇敢去追愛，脫單的機率自然就會增加。