2023年來到了3月，星座專家Amanda在《命運好好玩》節目提醒，今年上半年有3個星座是「破財重災戶」，包括摩羯座、巨蟹座及射手座，財務狀況紛紛出現危機，甚至面臨薪資銳減、遭資遣慘況，提醒這些民眾先做好準備。

第3名：射手座（小小危機 雪崩效應）

射手座2023年財務狀況不錯，當出現小問題，就應該要趕快處理。射手座對朋友、家人很大方，可能遇到朋友借錢，最後沒還，導致自己周轉不過來，接連其他財務也出狀況。

第2名：巨蟹座（錯誤投資造成虧損）

巨蟹座在2023年事業出現危機，於是心急想斜槓，開始投資，原本財產可以守住，但錯誤的投資決定，可能會造成虧損。建議請教專家或理財達人，別自己悶著頭投資。

第1名：摩羯座（薪資收入大幅銳減）

摩羯座因本業受大環境影響，不如往年，不僅薪資、福利銳減，甚至有可能被資遣。建議開源節流，找第二專長嘗試斜槓，開銷方面則要緊縮，並準備好6個月的生活費，較有安全感。

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