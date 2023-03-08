時序已進入3月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座3月的幸運日，其中巨蟹座、天秤座、雙魚座最當運，3月的幸運日最多，高達6天，不論是財運、事業、桃花都可選吉日推動，其次是天蠍座和射手座，幸運日有5天，其他星座則有4天好運日。
▍牡羊座
幸運日：5、12、21、30日
5日：財運暢通無阻，有利於金錢運作。
12日：異性緣超級旺，容易得到異性朋友的照顧。
21日：充滿收穫的一天，不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。
30日：工作效率高，同事間氣氛融洽。
▍金牛座
幸運日：6、7、10、26、29日
6日：本日宜復合，他人向你承諾之事，也有機會在今日兌現。
7日：桃花超旺，有利於行動，可抓住機會果斷出擊。
10日：事業運旺，收穫的同時，也有擔任領導者機會。
26日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。
29日：有許多意外收穫。
▍雙子座
幸運日：2、12、19、23日
2日：工作順利，心情能保持愉快。
12日：有否極泰來的好運，只要付出行動就能提升運勢。
19日：財運旺，收穫的多寡與先前的努力有關。
23日：頭腦清晰，做事時能夠掌握重點，效率特別高。
▍巨蟹座
幸運日：2、3、13、19、22、25日
2日：財運旺，會遇到可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
3日：對求職者有利，有機會獲得意料之外的好職位。
13日：工作判斷比平常還要準確，有信心解決以前留下的難題。
19日：異性緣很好，並特別容易得到同事或朋友扶持。
22日：充滿機運的一天，出門在外容易得金主幫忙。
25日：是談情說愛的好日子，趁熱打鐵，可告白成功。
▍獅子座
幸運日：11、13、24、25日
11日：異性緣旺，出門在外容易遇到財神爺與福神的關照。
13日：有得財機會，輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋。
24日：愛情加溫日，可花點心思送份小禮物或做飯給心儀對象。
25日：存錢的效果明顯，個人財務上有踏實的感覺。
▍處女日
幸運日：4、5、7、20日
4日：正、偏財都超級旺。
5日：頭腦靈活，能隨機應變，會有出色的表現，易獲得讚賞。
7日：愛情運極佳，緣分就在觸手可及的地方。
20日：財富得到好轉，先前辛勤的耕耘，今日終於開花結果。
▍天秤座
幸運日：1、4、5、11、19、25日
1日：容易遇到優質的交往對象，享受被人呵護的滋味。
4日：財富得到好轉，先前辛勤的耕耘，今日終於開花結果。
5日：桃花運旺，散發的氣質容易吸引異性的目光。
11日：思維敏捷，提出的意見易受認同和採納。
19日：樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事。
25日：能獲得意外之財。
▍天蠍座
幸運日：9、18、20、24、27日
9日：愛情運旺，只要表情自然並加上微笑，就會得到愛神的眷顧。
18日：小財不斷、收入可觀、也有進大財的跡象。
20日：很有想法、收穫豐富的一天。
24日：得財自然且順利，即使遇到麻煩也能受貴人相助而逢凶化吉。
27日：事業有進展，尤其遇到瓶頸時，會有明顯突破。
▍射手座
幸運日：5、11、14、18、27日
5：恩怨化解日，可趁今日好好溝通。
11日：偏財運旺，有得小財的機會。
14日：容易得到他人幫助，順利完成工作。
18日：戀愛機緣多，容易在職場上遇到浪漫邂逅。
27日：財運旺，只要勇於開口，多能心想事成。
▍摩羯座
幸運日：12、17、19、21日
12日：戀情急速加溫的一天，可鼓起勇氣大膽示愛。
17日：正、偏財運都超級旺。
19日：異性緣旺，容易遇到追求者，或得到異性幫助。
21日：財運旺，出門在外易遇到有地位的富豪，利於出外洽商。
▍水瓶座
幸運日：2、6、9、27日
2日：身邊將會有異性主動關心，可多留意周圍異性朋友，會有新發現。
6日：工作順利，有機會得到長輩照顧。
9日：適合談情說愛，若有暗戀對象，可趁今日勇敢表達愛意。
27日：工作熱忱高，願意吃苦，因此收穫也多。
▍雙魚座
幸運日：2、4、10、12、28、29日
2日：口才佳，人際關係變好。
4日：工作實力得到發揮，並受到賞識。
10日：工作精力旺盛，辦事效率大為提高。
12日：小財不斷，有利拓展人脈、或尋找合作夥伴。
28日：工作順利，良好的表現和穩健的風格備受器重。
29日：適合與心儀對象密切互動，並爭取共進晚餐的機會。
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