時序已進入3月，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座3月的幸運日，其中巨蟹座、天秤座、雙魚座最當運，3月的幸運日最多，高達6天，不論是財運、事業、桃花都可選吉日推動，其次是天蠍座和射手座，幸運日有5天，其他星座則有4天好運日。

▍牡羊座

幸運日：5、12、21、30日

5日：財運暢通無阻，有利於金錢運作。

12日：異性緣超級旺，容易得到異性朋友的照顧。

21日：充滿收穫的一天，不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

30日：工作效率高，同事間氣氛融洽。

▍金牛座

幸運日：6、7、10、26、29日

6日：本日宜復合，他人向你承諾之事，也有機會在今日兌現。

7日：桃花超旺，有利於行動，可抓住機會果斷出擊。

10日：事業運旺，收穫的同時，也有擔任領導者機會。

26日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力。

29日：有許多意外收穫。

▍雙子座

幸運日：2、12、19、23日

2日：工作順利，心情能保持愉快。

12日：有否極泰來的好運，只要付出行動就能提升運勢。

19日：財運旺，收穫的多寡與先前的努力有關。

23日：頭腦清晰，做事時能夠掌握重點，效率特別高。

▍巨蟹座

幸運日：2、3、13、19、22、25日

2日：財運旺，會遇到可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

3日：對求職者有利，有機會獲得意料之外的好職位。

13日：工作判斷比平常還要準確，有信心解決以前留下的難題。

19日：異性緣很好，並特別容易得到同事或朋友扶持。

22日：充滿機運的一天，出門在外容易得金主幫忙。

25日：是談情說愛的好日子，趁熱打鐵，可告白成功。

▍獅子座

幸運日：11、13、24、25日

11日：異性緣旺，出門在外容易遇到財神爺與福神的關照。

13日：有得財機會，輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋。

24日：愛情加溫日，可花點心思送份小禮物或做飯給心儀對象。

25日：存錢的效果明顯，個人財務上有踏實的感覺。

▍處女日

幸運日：4、5、7、20日

4日：正、偏財都超級旺。

5日：頭腦靈活，能隨機應變，會有出色的表現，易獲得讚賞。

7日：愛情運極佳，緣分就在觸手可及的地方。

20日：財富得到好轉，先前辛勤的耕耘，今日終於開花結果。

▍天秤座

幸運日：1、4、5、11、19、25日

1日：容易遇到優質的交往對象，享受被人呵護的滋味。

4日：財富得到好轉，先前辛勤的耕耘，今日終於開花結果。

5日：桃花運旺，散發的氣質容易吸引異性的目光。

11日：思維敏捷，提出的意見易受認同和採納。

19日：樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事。

25日：能獲得意外之財。

▍天蠍座

幸運日：9、18、20、24、27日

9日：愛情運旺，只要表情自然並加上微笑，就會得到愛神的眷顧。

18日：小財不斷、收入可觀、也有進大財的跡象。

20日：很有想法、收穫豐富的一天。

24日：得財自然且順利，即使遇到麻煩也能受貴人相助而逢凶化吉。

27日：事業有進展，尤其遇到瓶頸時，會有明顯突破。

▍射手座

幸運日：5、11、14、18、27日

5：恩怨化解日，可趁今日好好溝通。

11日：偏財運旺，有得小財的機會。

14日：容易得到他人幫助，順利完成工作。

18日：戀愛機緣多，容易在職場上遇到浪漫邂逅。

27日：財運旺，只要勇於開口，多能心想事成。

▍摩羯座

幸運日：12、17、19、21日

12日：戀情急速加溫的一天，可鼓起勇氣大膽示愛。

17日：正、偏財運都超級旺。

19日：異性緣旺，容易遇到追求者，或得到異性幫助。

21日：財運旺，出門在外易遇到有地位的富豪，利於出外洽商。

▍水瓶座

幸運日：2、6、9、27日

2日：身邊將會有異性主動關心，可多留意周圍異性朋友，會有新發現。

6日：工作順利，有機會得到長輩照顧。

9日：適合談情說愛，若有暗戀對象，可趁今日勇敢表達愛意。

27日：工作熱忱高，願意吃苦，因此收穫也多。

▍雙魚座

幸運日：2、4、10、12、28、29日

2日：口才佳，人際關係變好。

4日：工作實力得到發揮，並受到賞識。

10日：工作精力旺盛，辦事效率大為提高。

12日：小財不斷，有利拓展人脈、或尋找合作夥伴。

28日：工作順利，良好的表現和穩健的風格備受器重。

29日：適合與心儀對象密切互動，並爭取共進晚餐的機會。