有些人面對感情，經常因為優柔寡斷，或是想放長線釣大魚而處處留情，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座男最討厭曖昧，遇到心儀對象會努力追求，面對沒有好感的人也會果斷拒絕，不會拖泥帶水，隨便耽誤人家。

▍摩羯座

摩羯男個性穩重踏實，面對任何一段關係都忠誠無比，尤其是感情更講究清白，相較於搞曖昧，他們熱衷的是直接經營一段長久的戀愛關係。此外，摩羯男討厭虛偽背叛，一旦發現另一半水性楊花、四處招蜂引蝶，就會果斷斬斷關係，從此不相往來。

▍獅子座

獅子男既霸道又正直，雖然表面強勢，不過內心相當單純，尤其對感情有潔癖，一旦遇到心儀對象就會直接告白，為彼此的關係負責；至於不喜歡的追求者，他們也會果斷拒絕，雖然看似冷酷無情，其實是害怕耽誤對方。

▍牡羊座

牡羊男個性直接，做任何事都喜歡說清楚講明白，沒有模糊空間，面對感情同樣如此，他們很討厭搞曖昧，戀愛時總是掏心掏肺，因為他們知道，模稜兩可的曖昧只會給自己或他人帶來巨大的傷害。