星座專家唐綺陽分析3／13~3／19星座運勢，隨著土星移位，火星及冥王星正在衝刺當中，因此容易帶動一些驚滔駭浪的能量，個性也會變得急躁，或是遇上路怒症的人，注意不要性急，尤其要特別注意交通安全；再者，世事變化多，保重身體健康為上。

金星進入金牛，會帶動金融相關議題，大眾更重視理財，如何存錢、省錢或是追求高CP值將成為顯學。另外，有別於水星在雙魚時會比較感性，或是出現感情用事的情況，水星進入牡羊後，應多多聽取年輕人意見，並在困境中尋找突破，而非坐以待斃，因此新的想法及計畫會開始慢慢出籠。這周木星和土星有相位，要注意年輕人、金錢理財或政府機關可能會有狀況發生。

星象影響：火冥衝刺中、金星進金牛、水星進牡羊、木土有相位。

【累的：獅子、射手、水瓶、雙魚】

獅子：工作要仔細檢查錯誤，感情上別太呆板

射手：各種內在糾結、有點煩，感情要好好表達

水瓶：適合處理家務、居家上班，感情上看重家人意見

雙魚：工作可暫緩腳步多思索，感情濃淡與工作成反比

【穩的：牡羊、金牛、天秤、摩羯】

牡羊：工作有女長輩提拔，感情的事要務實處理

金牛：職場上有後輩挑戰，感情不打不相識

天秤：工作不如預期美好，桃花來自熟人圈

摩羯：工作上好事多磨，感情需要經營

【讚的：雙子、巨蟹、處女、天蠍】

雙子：工作有機會與菁英合作，喜歡有能力的桃花

巨蟹：生涯有大變動，感情有機會翻盤

處女：有貴人、能得好消息，感情有機會修成正果

天蠍：工作別掉以輕心，感情需要經營