每個人談戀愛的方式都不同，有人喜歡到處曬恩愛，但有人則偏向保持低調。日本網站「占TV」分享12星座「最愛放閃」排行榜，最後一名就是天蠍座，他們比較在乎個人隱私，而第一名獅子座則是喜歡到處炫耀自己的愛人。

第12名、天蠍座

天蠍座很注重隱私，談戀愛時希望低調，即使周圍朋友在談論戀愛話題，他們大多都是默默地聆聽，若被問到感情事，天蠍座總是選擇保持沉默，但並非他們不會談，而是只向知心好友分享愛情秘密。

第11名、摩羯座

摩羯座個性比較膽小，他們擔心若太張揚感情事，可能會被人嘲笑，因此就算被問到戀人的話題，他們基本上也不會談論。

第10名、處女座

處女座個性比較自卑，他們追求完美，因此常認為伴侶不夠好，相對於向人誇讚自己的另一半，或是曬恩愛，他們反而傾向於抱怨，總和身邊朋友說自己的伴侶哪些地方做不好，讓他們很頭痛。

第9名、天秤座

天秤座不喜歡炫耀戀人，還有曬恩愛，甚至認為把自己的感情私事昭告天下，是非常不妥的行為，他們喜歡將與戀人的記憶保存在心中，認為這樣才是最美好的。

第8名、射手座

對於射手座而言，愛情是人生中最美好的事情之一，但他們並不會沉溺在愛情中，也很少在眾人面前談論自己的戀人。

第7名、巨蟹座

巨蟹座非常顧家，而且很憧憬婚姻生活，不過在感情還沒穩定前，他們是不會隨便秀恩愛，也不太會在別人面前吹噓另一半，但若已到了論及婚嫁的狀況時，他們就會開始向人分享自己有多幸福。

第6名、水瓶座

水瓶座外表給人冷酷的感覺，不像是喜歡曬恩愛的類型，平時也不太會為了炫耀而討論感情事，不過在社群網路上，他們會毫不掩飾的分享與戀人互動的照片，展示他們很幸福。

第5名、牡羊座

牡羊座面對感情時，有著強烈的競爭心，會努力追求條件優秀的戀人，一旦追到手後，他們更是以此感到自豪，常在別人面前談論自己的伴侶有多麼出色。

第4名、雙魚座

雙魚座想像力豐富，面對愛情也是如此，總是自己腦補許多粉紅泡泡，屬於沉溺於愛情的類型，願意為了愛人東奔西跑，腦子裡都是愛人的身影，即使與別人交談，也會不自覺得將話題導向戀人，並開始誇獎被愛的感覺。

第3名、雙子座

雙子座一旦與人認真談戀愛，就會希望公開兩人戀情，將情人介紹給所有的朋友，但他們希望另一半條件優秀，介紹起來才不會漏氣，因此挑選伴侶時，對方不僅要長相好看，還必須具備社交能力。

第2名、金牛座

金牛座通常不健談，若收到情人送的禮物，例如飾品等，他們就會馬上戴起來，雖然話不多，但並不代表他們不喜歡，遇到有人讚揚，就會開心炫耀說「這是我戀人送的」，雖然平時沉默寡言，但一提到愛人，他們眼睛會瞬間閃閃發亮。

第1名、獅子座

獅子座個性霸氣，在感情裡坦率又天真，與情人約會完第二天，他們總是會回想昨日快樂的畫面，臉上不禁露出笑容，興奮地和朋友分享過程，總是想炫耀自己的情人有多可愛，還會狂曬兩人甜蜜合照，即使別人不興趣，他們也不在意。