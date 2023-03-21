MyVideo跟播的人氣嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》，參賽者小卡比、Rex、FRαNKIE阿法、God Øne、Majin等5位人氣選手日前接受訪問。其中God Øne和Majin因參賽相戀，成節目最閃姐弟戀情侶檔，還讓節目意外成為「戀愛巴士」，小卡比更稱2人是「神雕俠侶」。

談到兩人間的感情發展，Majin害羞表示，兩人在參加節目前都沒有聽過對方名字，「我們在錄第一集時就有一點情愫，我就有被電到的感覺，之後自然的在一起。」問到是誰先告白的？Majin說：「是我先講出告白的話，但是我本來就知道他喜歡我。」Majin也透露，前陣子情人節時God Øne發了一首寫給她的歌〈With You〉，讓她直呼很暖心。

《大嘻哈時代2》參賽者REX。（MyVideo提供）

看到《大嘻哈》CP訪問時不停放閃，Rex忍不住吐嘲：「你們的熱戀期可以再久一點沒關係。」小卡比也笑說：「考驗是從3個月之後開始。」但情侶檔很有自信能穩定交往下去，Majin還說：「要是我們3個月就不是熱戀期的話，我給你錢。」God Øne也接話：「我給你一段免費的音樂hook。」兩人甚至已有結婚計劃，什麼時候要結婚？Majin甜說：「我26、他25的時候。」God Øne解釋：「因為算命師說26歲之前結婚都會離婚，我們寧可信其有不可信其無！」兩人甜蜜曬恩愛成《大嘻哈時代2》難得的粉紅看點。

小卡比參賽後被許多網友評論很像「熱狗」MCHotDog。（MyVideo提供）

在最新一集節目中排名第1的小卡比透露，來參加節目的原因是「要證明自己不只是饒舌歌手，還是個綜藝咖」，更笑封自己是「嘻哈沈玉琳」，來節目搞笑製造歡樂的，但他在炒熱氣氛的同時也展現絕佳嘻哈實力，更被前輩勁敵阿法稱作是「天才型玩家」。

《大嘻哈時代2》參賽者阿法。（MyVideo提供）

小卡比自參賽以來被不少網友評論說唱得像「熱狗」MC HotDog，被問到是否介意如此評論，他坦言：「一開始的時候，我覺得這件事情是個好事，但是說實話，我其實沒有特別去學，現在發聲就是我自己最舒服、最擅長的。」他還為此去分析兩人不同之處，「我自己有去研究過，我跟熱狗還是有不太一樣的地方，但一般人可能聽起來會覺得很像。」《大嘻哈時代2》每周六晚上10點在MyVideo首播。