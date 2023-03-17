每個人對待感情的態度不同，有些人遇到不錯的對象，會願意給對方機會，但《搜狐網》運勢專欄點名3星座，只將目光停留在自己心儀的對象身上，就算追求者能力再優秀，他們也不放在眼裡，付出再多也只是白費力氣。

▍牡羊座

牡羊座相當有想法，他們從不勉強自己，面對感情同樣如此，不管追求者如何獻殷勤，牡羊座也不會心軟接受，反而接觸越多，他們內心越反感，原因在於牡羊座不想要辜負對方的感情，也不願浪費彼此時間，就算對方相當優秀，牡羊座也無動於衷，因為對他們來說，優秀和喜歡是兩回事。

▍天蠍座

天蠍座在感情中從來不會勉強自己，如果對一個人有好感，就很容易被對方打動，反之，就算對方再怎麼努力，他們也不會領情。天蠍座之所以這麼堅持，不僅僅是因為不想勉強自己，更重要的是他們對自己非常自信，所以在遇到能讓自己心動的人之前，他們不會墜入愛河，即便追求者眾多，他們也看不上眼。

▍雙魚座

雙魚座是典型的浪漫主義者，對於愛情有一套標準，只有真正一眼定情的人，他們才會卸下心防和對方親近，就算對方沒有主動追求，雙魚也會不斷獻殷勤，一切以好感為出發點；否則就算對方再怎麼優秀熱情，雙魚座也不會給對方一絲機會。