在閒暇時間中，有人渴望放鬆自己，而有的人卻總是閒不下來，會選擇在空暇之餘，不斷找尋更多的事情來做，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、摩羯座、獅子座不論是在生活或工作中，他們寧可讓自己忙碌，也不願閒下來。

▍處女座

處女座對時間始終有緊迫、焦慮感，如沒有充分利用時間，心裡會感到不踏實，總覺得錯過了什麼，自律的他們，喜歡生活忙碌，知道自己接下來要做什麼事情的感覺，這種充實感，會讓他們心安。

▍摩羯座

一步一腳印，耐勞耐操的摩羯座，有個勞碌命，如身邊沒什麼事可做，他們會感到焦慮，覺得在浪費時間，懈怠對他們而言有罪惡感，不管是工作還是生活中，總會找事讓自己忙。

▍獅子座

獅子座追求精彩的生活，成就感、充實感對他們來說，極為重要，他們無法忍受沒事可做的無聊感，哪怕只是跟朋友見個面聊個天，或到哪裡逛一下，都會覺得自己又搞定了一些事。