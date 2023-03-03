每個人的抗壓能力都不同，有的人一被罵就容易玻璃心，但有的人即使被挨罵後，便會用實力來證明一切，《旺好運》運勢專欄分享，在職場中很耐罵前3名星座依序是獅子座、金牛座、雙魚座，其中第1名的獅子座雖愛面子，但會為了工作成效，再怎麼挨罵都願意承擔面對，目的就是為了成功。

▍第三名：雙魚座

雙魚座很會看場合，他們在職場上能屈能伸，主要是想和大家和平共處，但如果他們被挨罵，可是會牢記在心中，有一天等他們大紅大紫了，是很有可能會在職場上報復喔。

▍第二名：金牛座

金牛座是很認清現實的，如果在職場上被罵，對方又是主管，他們會默默吞下這口氣，為了薪水，這一點小事還說得過去，但最終還是會想用實力讓所有人看見。

▍第一名：獅子座

獅子座雖然愛面子，但在職場上卻能夠將心比心，願意把姿態放低，他們認為只要是為了工作成效，再怎麼挨罵都願意面對與承擔，目的就是為了成功。