有的人明明沒實力，但喜歡用自我吹噓來刷存在感，但真正有實力的人，往往不會說自己的豐功偉業，而是默默低調做事，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、天蠍座、金牛座不會在別人面前炫耀自己實力，而是默默努力讓自己變得更好。

▍摩羯座

沉穩內斂的性格，讓摩羯座跟張揚、炫耀無緣，而會成為低調的務實、耕耘者，在職場中的他們，始終堅持充實自我，一步一腳印地朝著目標邁進，他們不喜歡在人前炫耀自己的能耐，寧願讓別人去發覺，或埋頭做事，讓自己變得更好。

▍天蠍座

一向沉默寡言的天蠍座，很少在別人面前炫耀自己實力，在他們看來，那樣的做法簡直愚蠢，認為招搖必會招人嫉妒，對自己不利，哪怕自己真的是實力派，他們也會盡量保持低調。

▍金牛座

個性務實，不喜歡講廢話的金牛座，不管在職場上還是學習中，總是腳踏實地，就算有真本事，實力超強，金牛座也習慣收斂鋒芒。只注重實際收穫的他們，才不願浪費時間在自我吹噓上。