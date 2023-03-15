《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、天蠍座、處女座總是逼著自己要堅強，絕不會輕易落淚，其中獅子座好面子，不會因為做不到、比不上別人就像弱者一樣哭泣，他們希望得到榮耀，不做向人吐苦水的的事情，就算再沮喪也會硬撐到底。

▍獅子座

因為做不到，比不上別人，就要像個弱者一樣哭嗎？對不起，要面子的獅子座做不到！他們要的是榮耀、不是同情，至於分享心酸之類的事情，獅子座避之唯恐不及，如沒有可炫耀的事物，就算再沮喪也會硬撐到底。

▍天蠍座

若一無所成，只知道哭訴，天蠍座會覺得除了秘密被洩漏之外，更容易被看輕；務實的天蠍座，有著不成功就低調的個性，覺得強者說話才能被受到尊重，如不成功，就沒有隨便哭、任意發洩的資格。

▍處女座

心理壓力大就得適當發洩，處女座不是不知道這個道理，但他們總覺得自己能「化悲痛為力量」，私底下偶爾哭一哭就可以了，絕對不能把時間跟力氣浪費在「哭」這件事情上，應把悲憤的力量，轉化成爭氣的動力。處女座不隨便哭還有另一個原因，他們不喜歡在人前示弱，再怎麼樣也要忍住眼淚。