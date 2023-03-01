威力彩連12槓，明（2日）頭獎獎金上看10億元，小孟老師在臉書上指出，明天財運最旺星座前4名依序是金牛座、牡羊座、雙魚座、水瓶座，其中第1名的金牛座可於明天中午到傍晚間飲用熱茶，或用礦泉水在桌上畫一個圓圈後，並於下午3至5點間到投注站選號，就可受到財神爺眷顧。

▍第四名：水瓶座

土星在水瓶座加速運行，帶動好運加倍，建議可穿搭金色物品或多吃根莖類食物，就能讓財神降臨，好運不斷，另外明天也可用意念觀想大地，因土星為大地之母，觀想完再去購買彩券，可能會有神奇效果。

▍第三名：雙魚座

雙魚座太陽與海王星入命宮財運看漲，尤其近期偏財運絕佳，然而海王星為財稅水，建議明天購買彩券前，可穿水藍色衣服或擦藍色指甲油，並多喝水，可吸收旺財能量。

▍第二名：牡羊座

牡羊座婚神星與木星落入本命宮，將會有很多驚喜發生，建議可在下午3至5點間，用手錶指針找出太陽方向後，並沿著此方向到最近的投注站購買彩券，有機會把大獎抱回家。

▍第一名：金牛座

金牛座太陽天王星駐守本命宮位，會有強大的金錢能量，若在明天中午到傍晚間飲用熱茶，或用礦泉水在桌上畫一個圓圈代表圓滿，接著再於下午3至5點間到投注站選號，就可受到財神爺眷顧。