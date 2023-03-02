威力彩連12槓，今（2）日頭獎獎金上看10億，奇門遁甲師黃濤點名，生肖鼠、狗、雞今天財運超旺，並分享2大投注黃金時段，包括早上9至11點及下午3至5點，往南方走90步、990公尺、9.9公里左右，只要路程長度是「9」的尾數，就能獲得財神爺眷顧。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃濤指出，今（2日）是「己未日」，因此生肖鼠今天財運亨通，帶有「唐符乙、天貴星、丁奇乙奇」的旺氣；生肖狗帶有「庇佑之神、太陰神」，能使彩券更容易中獎；生肖雞則是有大吉之門大開，有機會財源大開，獲得好運氣。

黃濤提醒，今天有2大黃金時段可前往彩券行下注，分別為早上9至11點「己巳時」，出門買彩券時可往東南方走40步、400公尺、4公里左右，總之只要路程長度或走路步數是「4」的尾數，象徵「財干戊儀外加福星勝光武將、吉祥景門的力量」，就可招來財氣。

另一個時段則是下午3至5點「壬申時」，可往南方走90步、990公尺、9.9公里左右，只要路程長度或走路步數是「9」的尾數，象徵「富財之門」，就能獲得財神爺眷顧。若前往購買彩券行途中，看見鳥群或穿藍綠色衣服的人駕駛紅、白色交通工具，建議馬上購買，更能提高中獎機率。