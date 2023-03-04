有些人個性善良，其實無論到哪都討人喜歡，但卻因太在乎別人的感受，導致他們產生討好型人格。《搜狐網》分享4個很關心別人想法的星座，有時為了獲得肯定，甚至願意犧牲自我，只為取悅別人。

1、金牛座

金牛座很怕被討厭，所以一直試圖取悅他人，不喜歡孤獨的感覺，因此會想辦法融入群體，只要身邊有朋友，他們不會覺得孤單，但千萬別因此失去自我，有時遇到待人不真誠的朋友，金牛座可能淪為被利用的工具，所以交友要多觀察。

2、巨蟹座

巨蟹座情感豐富，非常在乎別人的感受，與人相處時，他們總希望給人自在的氛圍，不喜歡被貼上「難相處」的標籤，只要看到別人露出開心表情，巨蟹座就會感到放鬆，他們的心情跟著別人的情緒起伏，就算是對方脾氣差，他們也會懷疑是否是自己做錯事。

3、天秤座

天秤座把奉承當成一種習慣，每次看到對自己有利的人，他們就會盡力去取悅對方，各種吹捧與誇讚，做事也是如此，每當對方提及自己需要什麼時，他們就會主動提供協助，目的就是為了取悅對方，也希望從對方身上獲益，簡單來說就是各取所需。

4、摩羯座

摩羯座非常自卑，覺得自己條件差，沒資格和別人做朋友，因此若有人對他們釋放善意，摩羯座就會非常感激，甚至願意取悅對方，建議摩羯座克服自卑的心態，不然無論在什麼狀況裡，總是會很吃虧，他們肯努力又吃苦耐勞，多給自己一點信心。