一名網友PO文，指連假期間去宜蘭玩，路上買蔥油餅，卻遇到店家疑似「變魔術」，先把100元紙鈔往地上丟，再稱他們少給一張，要求補錢。原PO公開影片後，引發網友討論。一名自稱老闆娘女兒的網友留言「我震驚得說不出話來」，同時向原PO道歉，「日後再著急也會謹慎面對每一個步驟，對不起」。

「對不起！真的誤會了」，這名自稱蔥油餅老闆娘女兒的網友表示，經朋友轉發才知道此事，發現是爸媽的攤位鬧上版面，趕緊打電話和媽媽聯繫，「如果我答應他們連假回家幫忙，是不是就不會有今天的誤會發生了」。

女兒強調，爸媽賣了10幾年，從夜市、路邊攤到現在的店面，雖然稱不上最有名、最好吃，但努力經營，「若有任何投機行為，絕對無法在地經營這麼久」。

女兒說，媽媽看到影片後也很難過，怪自己沒有在收錢當下跟客人確認金額，才會造成誤會。她向原PO一家人道歉，承諾會在攤位加裝攝影機，「希望您還是能喜歡宜蘭、喜歡礁溪」。不過這篇道歉文上架後，並未獲得多數網友諒解。