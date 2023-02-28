北一女學生3天2夜校外教學，在228連假期間引起各界熱烈討論。高中英文老師戴逸群PO文，他個人有點羨慕小綠綠還能怒PO絕望行程或拒絕參加，「老師我可是不得不去啊」。說起畢旅心得，戴坦言，這是他在學校教書最恐懼的一件事！

「那些年，老師一點也不想去的畢旅」，看到北一女二年級生抱怨學校畢旅行程、費用，戴逸群分享他擔任高中班導時的經驗，基本上「彷彿沒去到世界的盡頭，就不算畢業旅行一樣」，北部學校衝墾丁、南部學校跑九份，通常3天2夜下來，搭車是畢旅最大回憶。

至於經費，北一女喊6450元太貴，戴逸群指出，因法規限制，學校辦理校外教學活動，必須租用5年以下新車，光遊覽車費用就破萬；住宿就算4人房，一晚也要5、6000；還有一些看不到的人員成本，以及旅行社利潤。

戴逸群直言，他寧願留在學校，扮演好老師的工作，而非擔任高中生出遊時的保姆。真正的畢旅，應該是各班學生自己規劃行程、搞定全班住宿、保險、交通、用餐。（此文經戴逸群授權改寫）

以下為戴逸群臉書PO文免責聲明全文：

本人熱愛自己的教學工作，雖不喜歡帶學生參加畢旅，但秉持著教師的專業和熱忱，我仍然會扮演好校外教學中導師的職責，在各大景點絕對會敞開笑容與同學合照，並擔任學生無償的攝影師，紀錄學生這趟旅程的生活點滴。在墾丁戲水時，也會配合娛樂學生的需求，自願的被丟到海裡，絕無半句怨言。晚間查房時，也要抑制住睡意，發自真心的和學生道聲晚安。不求畢旅大家快快樂樂，只求學生們都能平安回家。