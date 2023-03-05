校園口罩令3月6日起鬆綁，有家長認為即便新冠肺炎趨緩，戴口罩仍可預防許多流行性疾病，偏向希望孩子在班級室內仍戴口罩，對於戴不戴口罩是否會造成容貌焦慮或是無形的校園霸凌？桃園市教育產業工會認為，冬天因疫情及寒冷等因素，大眾戴口罩仍屬普遍，要等到夏天當大多數人摘下口罩時，不願脫口罩的學生是否會遇到歧視等問題，有待觀察。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯說，老師們普遍尊重政策執行，若有家長希望學生在校內戴口罩都會同意，但他也說，也遇過家長對於新冠疫情極度恐慌，到現在仍讓孩子在家線上上課，對於校園口罩令解除後，學校部分多半也是尊重師生自主意願，對於是否會有歧視霸凌問題，他則認為等到夏天越來越多人脫口罩時再來觀察。

桃園市高中小學家長會長協會理事長李科都則表示，現況下家長們普遍傾向讓孩子在戶外活動時脫口罩，但教室屬於密閉空間仍希望戴口罩，尤其國小端學童抵抗力較差，雖然新冠肺炎疫情趨緩，但生活中不只有一種病毒，家長們對於解除校園口罩令是開心的，但心中難免仍有擔憂。他也說，對於戴不戴口罩同學間可能會有開玩笑狀況，但東方人對於戴口罩的接受度高，不至於擔心校園霸凌。