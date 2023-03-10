童星出身的大陸女星關曉彤，外型甜美清純，曾有「最美童星」稱號，長大後依舊演技精湛，表現亮眼，美貌也沒長歪，因此被封為「國民閨女」、「國民初戀」，近日，她零遮掩到早餐店，老闆笑虧她長得像明星，更表示「還以為關曉彤到我店裡吃早飯」，對此，關曉彤逗趣反應引起網友熱議。

關曉彤近日參加實境秀《奇妙之城》，零遮掩的她，到早餐店點餐，卻突被老闆問「美女，冒昧地問一下，有沒有人說你像明星？」關曉彤害羞地回「唉唷！還真是」，結果老闆下一秒又說：「看到她我還以為關曉彤到我店裡吃早飯呢」，似乎沒認出女神本人就在面前。而關曉彤也幽默回：「是有一點像，好多人都說我長得像她」。

早餐店老闆說以為關曉彤到店裡。（圖／取自奇妙之城微博）

關曉彤逗趣回老闆。（圖／取自奇妙之城微博）

而影片曝光後，關曉彤和老闆的逗趣對話，讓網友都笑翻，「沒想到關曉彤會這麼的調皮」、「又是被關曉彤可愛到的一天啊」、「笑死我好幽默」，但也人認為「攝像機拍著呢，真不知道嗎」、「這也太假了，沒攝像機嗎」。

此外，穿著休閒可愛的關曉彤，少女感十足，沒有戴口罩的她，真實狀態全都露，狀態維持超好，讓網友也大讚「關曉彤身材真好！笑起來真好看」、「這個身材非常有魅力」、「關曉彤狀態不錯」。