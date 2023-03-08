缺蛋現象延燒，即使行政院長陳建仁和農委會主委陳吉仲強調3月初缺蛋將有所緩解，但由於產區產能大減，日前雞蛋批發價仍調漲至每台斤55元，產地價明天起將調漲至45.5元，創歷史高價。多位早餐店業者表示，現階段餐點加蛋必須加價，下階段恐停賣蛋餅，然而仍有網友強調現在根本不缺蛋，「現在還說不缺蛋的不是蠢就是壞」。

早餐店鄭老闆則說，現在每個蛋商出的蛋價格都不一，有的同業一箱買1100元左右，有的則來到誇張的1400元，不過有人有錢也買不到，有些人乾脆貼缺蛋的公告，每日菜單也可能滾動式變更。

另一位葉老闆說，雞蛋產區對於缺蛋的感受並不大，但已經有北部蛋商南下一籃喊1200甚至1300多元在包場搶蛋，這樣的情況確實正在上演，完全不誇張。

林姓早餐店業者表示，現在很多早餐的餐點都面臨調整，自己是選擇暫售蛋餅，有的同業則是把改成夾肉或起士，飽足上看起來更大，消費者也比較能接受。「現在明明嚴重缺蛋，農委會都已經不敢否認了，結果還有網友整天帶風向說不缺蛋，這些人不是蠢就是壞，對實際狀況有多不了解才說出這些話」？

業內人士指出，南北消費習慣相當不同，中南部產區自然容易在市場買到，甚至能買一整箱，但北部的消費習慣是去連鎖賣場買盒裝蛋，現在盒裝蛋大缺，價格高也不容易買到，缺蛋與否與地區以及南北消費習慣有關，民眾實在沒有爭論的必要。