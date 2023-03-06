今天起校園室內外的口罩令均已解除，不過一早走進台師大，在戶外走動的師生，幾乎每個人都戴口罩；至於教室內，一些討論課有2／3的學生沒戴口罩，但其他課程，絕大多數學生還是戴口罩，沒戴的僅寥寥數人。

昨天上午在台師大校園裡面，不管是校內師生或是外面進來的人，幾乎都戴口罩，沒戴口罩的很少。

問一個歷史系魏姓學生為何繼續戴口罩？他說，即將要畢業，最近在參加許多學校的碩士班考試，為了避免確診隔離而影響升學，因此近日不管是在教室內外都還會戴口罩，要等到4月所有碩士班考試都考完了，及天氣比較熱了後，他才會脫下口罩。

走到台師大的教學大樓，許多學生正在上「英語教學議題研究」的課程，由於這門課需要同學互相討論，因此有約2/3的學生未戴口罩，僅1/3學生戴口罩。不過任課的老師李宜倩卻是戴著口罩，她表示知道今天校園室內口罩令解除，但因為她喉嚨有點不舒服，加上是大班課程，因此還是戴上口罩比教保險。

李宜倩說，戴口罩講課其實不方便，學生戴口罩時提問，她也常聽不清楚。因此，如果她的喉嚨好了，上的又是小班的課程，她就會脫下口罩，這樣更有利於上課。

本周是台師大童軍周，幾個來自公領系的童軍社學生在校園擺攤賣餅乾之類的物品，其中有的人戴口罩、有的人則未戴。戴口罩的林同學表示，戴口罩習慣了，加上是擺攤賣食品，考慮到顧客的感受，所以戴口罩，這樣可以避免飛沫散布。

不過同樣在顧攤位的陳同學卻沒有戴口罩，她說，這幾天參加營隊活動，都在戶外，而且要搭建一些工程，需要用很多力氣，為了呼吸新鮮空氣，所以沒戴口罩。今天到學校來，延續那種心情，就沒有戴口罩。不過她隨即從口袋中拿出口罩表示，等一下若有人來買東西，她也會戴上口罩。

在大學校園裡面還有一些人沒戴口罩，至於中小學，沒戴口罩的就更少了。全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，今天不管是學生、家長或老師在學校室內外，每個人都還是戴口罩。

張信務說，可能現在天氣還是有點涼，加上口罩令並未全面解除，依規定搭公車、捷運或是在校車內都還是要戴口罩，因此學生乾脆就繼續戴口罩到學校。他推測，等到天氣熱了，及口罩令全面解除後，學生在校才會不戴口罩。