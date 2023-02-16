新竹執行分署將於3月7日舉辦紅富海案第5波拍賣會，包括多個青田石雕件。（新竹執行分署提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹執行分署將於3月7日舉辦紅富海案第5波拍賣會，包括先前流標的勞力士金錶。（新竹執行分署提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹執行分署將於3月7日舉辦紅富海案第5波拍賣會，並在新竹分署網站上公布拍賣標的物件資料。（新竹執行分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署囑託行執署新竹分署對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，迄今已完成四波拍賣，每次拍賣會都相當成功，新竹分署將於3月7日舉辦第五波拍賣，並在2月21日舉行拍賣標的物鑑賞會，歡迎有意競標民眾踴躍參詢。

新竹分署表示，本次「琉金歲月 石來運轉」拍賣會，包括了3件琉璃工房的琉璃藝品，作工精細，燈光照射下相當晶瑩剔透，且均有保證書。此外矚目物件，還有中國四大國石美稱的青田石雕刻而成的十八羅漢，共計有十八尊羅漢一應俱全，如此齊全的拍賣物件十分難得出現，等待有緣人來收藏。

新竹分署指出，這次拍賣還有多種各式石雕藝品，每一品項都各有特色，雕工也非常精緻。而先前流標的5件雞血石藝術品、2支勞力士手錶也將再次推出拍賣，拍賣物件多達85標，數量龐大的奇石藝品，相當罕見，收藏家們切勿錯過本次機會。

新竹分署強調，因藝品並無一定市價，會受到藝品本身的雕工、材質、色彩及個人喜好等各種因素影響，仔細端詳藝品是需要的，因此，新竹分署為此再次提前於拍賣期日前舉行鑑賞會，將全部85標拍賣物件全部展出，以滿足民眾需求。鑑賞會將訂於2月21日上午9時30分至上午11時，在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳舉辦，有興趣的民眾歡迎到場「眼見為評」，新竹分署另於官網提供所有拍賣物件「線上圖鑑」閱覽的服務，用手機或電腦即可在線上輕鬆瀏覽，如有喜歡的物件，請於3月7日上午9時30分到現場參與競標。