藝人黃子佼熱愛收藏音樂及藝術類作品，家中擁有不少黑膠唱片、絕版CD，而他透露近日在網路上看到有人以將近2000元的價格拍賣1995年的CD，便忍不住也參與下標，得標後卻被賣家提高5倍價格，令他無奈：「真的有點過火。」

黃子佼表示，想買的那張CD是金鼎獎年度得獎作品合輯，是1995年出版的非賣品，他則在16日於網路上看到拍賣資訊，並以將近2000元的價格得標。不料，隔天收到賣家的訊息，表示對方以「標錯價格」為由直接取消訂單，要求重新下標一次，黃子佼回頭看拍賣資訊時，發現新的價格高達10000元，與原先的價格差了超過5倍。

黃子佼也無奈表示：「新聞局時代庫存應該還有，還是變文化部時全丟光？」他並不清楚賣家突然漲價的原因，只是價格一下子變這麼多，令他難以接受：「10000真的有點過火。」但因為不太熟悉平台的使用方法，所以也不知道該從哪裡檢舉。

黃子佼事後在臉書分享此次漲價事件，部分網友猜測是否被賣家認出身分，但他否認「我一直不是用本名」，也有人猜：「可能賣家看佼哥之前的評價紀錄，發現他很識貨吧。」其他人則分享類似的交易糾紛，指出賣家即使標錯價格，如果消費者已經下單，契約應為成立，賣家其實不能以此為由不出貨。