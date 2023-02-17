有些人面對感情經常分分合合、藕斷絲連，無法做到徹底的分道揚鑣，不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座，面對任何不愉快並不會大吵大鬧，直到對愛情徹底絕望後就會一聲不吭的消失，等到對方感到後悔時已經無法挽回了。

▍巨蟹座

巨蟹座是奉獻型人格，在感情中會全心全意地付出，加上容易缺乏安全感，所以更加努力維繫彼此之間的關係，只不過巨蟹喜歡將心事深藏在心裡，遇到不滿也不會大吵大鬧，而是選擇自我消化。然而一旦長期得不到對方回應，他們就會逐漸變得冷淡，甚至慢慢將情感抽離，直到徹底放棄這段感情之前，都不會讓對方察覺到異樣。

▍水瓶座

水瓶座比較情緒導向，喜歡跟隨自己的內心去走，所以有時候做出的決定或舉動會讓人摸不著頭緒，加上他們不喜歡將情緒表現在臉上，總是用無所謂的態度掩飾內心的失望，但其實內心早已千瘡百孔。水瓶座的感情世界不存在勉強和湊合，所以一旦積累了足夠的失望，他們就會一聲不吭的消失，就算旁人百般相勸也無法撼動他們的決定。

▍雙魚座

雙魚座面對愛情有著不切實際的幻想，不會放棄任何得到愛的機會，因此一旦遇到心儀對象，就會主動追求，甚至利用自己的寬容和遷就來換取愛情，然而這樣的感情終有疲憊的時候，直到積累了過多的絕望就會讓雙魚座徹底死心，到時就算對方再怎麼苦情挽留，雙魚座也會轉身離開。