俗話說女追男隔層紗，不少人總以為，在一段感情中，只要女生主動了，男生多半難以拒絕，不過《搜狐網》運勢專欄點名4星座男生是個例外，如果他們不喜歡對方，任憑對方再怎麼努力都沒用。

▍處女男

處女男是典型的完美主義者，他們不僅很有主見，對於伴侶也相當挑剔，會在無形中設下許多擇偶標準，因此當他們對一個人不感興趣的時候，即便對方再努力迎合，處女男依舊不會給予半點回應，因為他們心中早有定見，不會隨意屈就任何一段感情。

▍天秤男

天秤男待人謙和有禮，外界總以為他們溫文儒雅、好相處，但其實他們有點大男人主義，喜歡有挑戰性的東西，認為感情應該是男方主動，面對女生倒追反而不會好好珍惜，加上他們防備心較強，如果不是心儀對象，很難走進天秤男的內心，就算對方再怎麼努力示好，也只是徒勞無功。

▍天蠍男

天蠍男個性深沉，面對女生的倒追，他們一開始就會有所察覺，但多半都是處於不主動也不拒絕，只會在一旁靜靜觀察，讓人有一種一拳打在棉花上的感覺，付出的愛意有去無回，再怎麼努力都沒有用。

▍摩羯男

摩羯男面對感情很少積極主動，雖說對待異性會表現出該有的紳士禮節，但卻不會過度解讀對方的感情，以至於當女方以為自己足夠主動的時候，摩羯男依舊無動於衷，因為對他們來說，兩人在一起的前提是兩情相悅，如果自己沒有動情，那麼女方再怎麼努力，也是徒勞一場。