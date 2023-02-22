彰化縣一對王姓母子長期遭受家暴，在2021年三度報警向警局報案未果後，遭受更嚴重家暴，最後竟向網紅求救才成功，監委葉大華、紀惠容調查發現，王女向警局報案，警方未積極處理，甚至致電加害者友人「喬事」，事後更移除關鍵錄音檔，新聞稿還謊稱已安置母子；彰化縣政府未善盡保護職責，遭監院糾正。

監委指出，王女於110年7月28日遭粘男要脅四處借錢、逼迫搬石塊，王童也被粘男強迫罰站在屋外，粘男還不斷拿石頭丟砸並威脅，若放下石塊就打死她和王童。王女趁隙將粘男鎖於門外後，去電洪堀派出所找胡姓員警報案，希能在第一時間得到警方的救援。

監委表示，但卻遭胡姓警員不當處置，並未通報勤務指揮中心及派出所主管，僅指派柳姓、方姓員警到場，而兩位員警到場僅6分鐘就離開，而胡姓警員竟然私下聯絡加害者粘男的朋友A男到場協助排解，事後也未再通報家暴案件。

監委指出，警方作為讓王女再度遭到粘男暴力對待，胡員在當天晚間8時去電A男、而非報案被害人王女確認是否還需要警方協助，事後還指責王女向其他警察機關檢舉。其於監察院啟動調查後，更移除關鍵的通話錄音檔案。

監委強調，這已違反受理案件管制程序，警方找加害人友人當和事佬排解喬事、用目測判斷現場無立即危害就認定非家暴案件；當天代理副所長毫無所知、所長事後得知也未能補救處置，凸顯派出所列管、追蹤及督導機制完全失靈，都有嚴重違失。

監委指出，王童從109年間就遭粘男多次施虐致傷，彰化縣政府社會處接獲兒保通報案件後，兒保社工只有1次家訪，就認斷王童過往較無實際受暴情事，屬「目睹兒」，未給予必要的處置與保護，社會安全網顯有漏洞。

監委強調，王女曾在107年及108年間遭粘男家暴，彰化縣政府雖2度開案並分別於108年2月間、109年1月間結案，但王女之後仍持續遭粘男施暴，且頻率漸增，但歷次成保服務紀錄皆關注在王女，且當時兒保服務體系只以王童未遭施暴而不予派案處遇，未符兒少最佳利益原則。