有時幸福來得太快，總是讓人措手不及，多數人會認為是自己運氣好，但有的人卻會擔心，可能是暴風雨前的寧靜。《搜狐網》近日分享3個容易錯過幸福的星座，感情中與情人終成眷屬時，他們卻會懷疑對方的真心，導致兩人因此發生爭執而分手。

1、摩羯座

摩羯座是現實主義者，他們有了目標後，就會努力去爭取，從來都不相信運氣，工作時若遇到貴人提拔，他們雖然會很開心，但同時也會產生質疑，對於好運產生恐懼感，甚至不願意接受，導致運氣因此溜走，面對感情也是如此，所以很容易錯失幸福。

2、巨蟹座

巨蟹座個性很溫柔，但私底下卻很沒自信，甚至還有些悲觀，感情裡遇到心儀對象，兩人順利交往時，他們就會開始感到恐懼，還會出現不信任另一半的狀況，懷疑對方是否真心，以至於他們會與伴侶發生不必要的爭執，兩人頻繁爭吵導致分手。

3、天蠍座

天蠍座給人高冷的印象，他們個性比較被動，面對愛情時總是不知如何表達，雙方一旦產生誤會與摩擦，天蠍座又不會解決，容易破壞約會的美好氛圍，此外天蠍座認為「打是親，罵是愛」，經過爭執才能更了解彼此，甚至還有些神經質，讓伴侶最終受不了而離開。