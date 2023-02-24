周末即將到來，相信不少人都關注運勢如何變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享2／24～2／26的12星座運勢，其中摩羯座會關注職業的發展，處女座會關注個人成長與發展，讓自己可持續進步，巨蟹座會計畫家庭活動或和伴侶共度美好時光，雙魚座則需注意身體健康。

▍牡羊座：

牡羊座這周有強烈的探索和冒險的慾望，厭倦了日常的工作和生活，希望能逃離一下，便會考慮參加戶外活動，例如野餐、旅行，這樣可讓他們放鬆身心，並讓自己重拾活力。

▍金牛座：

金牛座這周會更加關注生活品質和享受，會希望以最小的成本獲取最大的享受，因此會花些時間研究旅遊或娛樂活動，以尋找最划算的選擇，別忘了放慢腳步，好好欣賞周圍風景和享受每一個細節。

▍雙子座：

雙子座這周會感到社交需求增加，會想找朋友或家人出去玩，或參加一些文化活動，如在外面度過這個週末，別忘了讓自己有足夠的休息時間，以免身心疲憊。

▍巨蟹座：

巨蟹座這周會計劃家庭活動或和伴侶共度美好時光，如計劃去旅遊，請確保計劃可滿足家人或伴侶的需求，讓他們也能夠享受到這個週末。

▍獅子座：

獅子座這周會希望在美食和娛樂方面，會花費一些時間和金錢，可能會計劃去新的餐廳或酒吧。同時，記得要花些時間照顧自己的身體和心理健康，以免過度消耗精力和資源。

▍處女座：

處女座這周會更加關注個人成長和發展，會選擇參加一些課程，或去一些能啟發靈感和思考的地方，例如，博物館、圖書館。別忘了花些時間與親友交流，分享想法和感受，因知識、學習的交流可教學相長持續進步。

▍天秤座：

天秤座這周會參加一些聚會或活動，與朋友們一起度過愉快的時光，如計劃去旅遊，請確保有足夠的預算和計劃，以免浪費時間和金錢。

▍天蠍座：

天蠍座這周會更加關注內心和情感世界，可能會花時間沉澱自己的思緒和感受。同時，可選擇參加一些冥想或瑜伽課程，以幫助放鬆身心、減輕壓力和焦慮。

▍射手座：

射手座這周會選擇前往新的地方，探索當地的風景和文化。如計劃去旅遊，請確保有足夠的預算和計劃，以免影響財務狀況。

▍摩羯座：

摩羯座這周會更加關注事業，可能會思考一些職業發展和計劃。同時也可考慮參加社交活動，拓展自己的人脈和社交圈，不過，記得要注意身體健康，以免過度消耗精力，連續假期如可跟朋友一起運動打球，壓力將會得到釋放。

▍水瓶座：

水瓶座這周會更加關注與朋友和社交圈的互動，會與朋友一起度過愉快的時光。同時，也可花些時間和家人、情人相處，畢竟再多的朋友問候，不如家人、情人的一份關心來得暖心。

▍雙魚座：

雙魚座這周需特別注意身體健康，如感到疲倦或不適，請不要忽視這些症狀，需多休息和放鬆身心。對雙魚座來說可能會有些挑戰和不穩定，但請保持冷靜和自信，相信自己的能力和直覺，將會克服任何困難。