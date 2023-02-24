人與人相處過程中，吵架是不可避免的事情，但只要搞懂對方生氣的模式，就可對症下藥好好溝通，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座吵架固定模式，其中金牛座如對方聽不進去會沉默走人，巨蟹座會等對方消氣，射手座會氣過就算了，摩羯座則是翻舊帳，且會跟對方不只吵一件事。

▍牡羊座：硬碰硬

牡羊座在吵架的當下是控制不了情緒的，所以千萬不要正面跟他吵，需等到情緒緩和一些後，冷靜溝通他們是會認真聽的。

▍金牛座：沉默走人

金牛座本來就不愛說話，都會讓對方先說完後，金牛座才會理性說出觀點，如對方聽不進去，那金牛座就會選擇沉默走人。

▍雙子座：依然不在乎

跟雙子座吵架，要看他們重視程度，在乎的人，就會很激動，但不在乎的人，就會一副不在乎，讓對方更火冒三丈。

▍巨蟹座：等對方消氣

巨蟹座不擅長說話，所以真要吵架，巨蟹座也覺得自己不會贏，都會等對方氣消，在來解決問題。

▍獅子座：不給面子

獅子座很愛面子，所以如跟獅子座吵架，一定不會留給對方面子，然後在自己瀟灑離開，除非對方先跟獅子座道歉，否則要主動道歉是不可能的。

▍處女座：冷靜處理

處女都帶著自己的原則，冷靜面對吵架，他們論事不論人，就算真的很生氣，也會覺得解決問題才是最重要的。

▍天秤座：等待抒發完

天秤座會跟人吵架，一定是累積太久，所以只要等到他們抒發完心裡的不舒服，天秤座就會主動放下身段，好好跟對方道歉。

▍天蠍座：記在心裡

和天蠍座吵架，當下一定要吵贏，如吵不贏，就會記在心裡，不可能就此罷休，並等待下次機會吵贏。

▍射手座：氣過就算了

射手每次吵架一定是大爆炸，因為他們忍太久了，但只要給射手座時間，就會忘記剛剛在生氣什麼？完全忘得一乾二淨。

▍摩羯座：超愛翻舊帳

摩羯座吵架最愛翻舊帳，因為想告訴對方，這不是第一次犯了，也會一副受委屈的樣子跟對方吵，所以他們不只吵眼前的事，只為了要讓對方覺得這一切起始點都是因為你。

▍水瓶座：直接離開

水瓶座不喜歡跟人吵架，怕說的話太傷人，所以當下都先選擇離開，如真的很生氣，那接下來會是無限的冷戰期，就算想對水瓶座示好，都不一定會心軟。

▍雙魚座：哭著吵架

雙魚座只要一吵架，就會牽動到他們情緒，眼淚就會開始潰堤，用哭的跟吵架，最後會變成對方要去安慰雙魚座。