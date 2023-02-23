在生活中，有的人看似身邊有許多異性追求，但始終保持單身，因對他們來說自由自在是一件享受的事，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、獅子座、天秤座非常享受一個人，因他們認為這樣可不受拘束，也不需要有過多的考慮。

▍雙子座

雙子座個性開朗，會主動交朋友，用風趣生動的個性來讓人喜歡，如果說雙子座沒人喜歡，不大令人信服，雙子座對戀愛不排斥，但不願受拘束的個性，也喜歡單身生活，想怎樣就怎樣、不用對別人負責，樂在其中。

▍獅子座

對於獅子座，單身意味著可按照自己想要的節奏生活，並遵從自己內心去享受可得到的事物，當想盡力向前衝時也不需考慮過多，至於沒有人追？自信的魅力使獅子座易被人注意，加上注重保養，因此獅子座不缺愛慕者。

▍天秤座

如果天秤座有心，完全有能力成為人見人愛的社交明星，就算不靠顏值，也能用親和力、優雅的氣場讓人一見傾心，儘管天秤座嘴上會說想談戀愛，但單身很舒適、享受的話，愛安逸的他們才捨不得放棄。