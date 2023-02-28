有的人凡事追求完美，認為每個細節都會決定成敗，所以做任何事都會全力以赴，不敢有一絲怠惰，《科技紫微網》運勢專欄分享，追求完美的前5名星座依序是摩羯座、處女座、金牛座、獅子座、射手座，其中第1名的摩羯座責任感強，不管工作是否在範圍內，都會盡力做到最好，甚至能顧全大局追求完美。

▍第五名：射手座

射手座的性格就是要嘛不做、要嘛就做到最好，只有這樣他們才覺得做這件事是有意義的，不然就會辜負自己，所以他們在工作時，絕對百分百的投入，從不會敷衍了事。

▍第四名：獅子座

獅子座做事精益求精，他們生性格好強、不服輸，即使心裡承受巨大壓力，也不會尋求別人幫助，因為怕被人看不起，只能把每個細節都做好。

▍第三名：金牛座

金牛座天生務實，做事也特別穩，只要交到他們手中，就不會有一絲懈怠，或許在別人看來，他們頑固，不懂變通，但他們對外界的評論卻毫不在意，因為只想為夢想不斷努力。

▍第二名：處女座

處女座是典型的強迫症，不管是對自己或別人要求都特別高，凡事出任何一點偏差，就會受不了，甚至一想到事情還沒處理完，也無法放心，所以時常把自己搞得緊張兮兮，只為了想追求更完美。

▍第一名：摩羯座

摩羯座責任感強，不管工作是否在自己範圍內，為了顧全大局都會盡力去做好，哪怕是很小的細節，也不會放過，因為摩羯座知道，自己的目標和規劃是什麼，所以不會有一絲鬆懈。