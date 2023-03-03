戀愛中難免會吵架，通常雙方都會你一言我一語，不過有的人爭吵時，反而很安靜，看似脾氣好，但心裡其實早在做分手的打算。《搜狐網》分享3個與伴侶起爭執時大多會選擇讓步的星座，但隨著爭吵頻率增加，他們的耐性就會被消磨殆盡，最後選擇漸漸疏遠對方。

1、摩羯座

摩羯座脾氣並不暴躁，尤其面對愛人時，更是不會隨便發脾氣，交往期間若發生爭執，他們多半很冷靜，而且通常都會選擇讓步，也不會有無理取鬧的狀況，但並非摩羯座沒有脾氣，每一次爭吵都會消磨掉他們的耐性，最終受不了就會主動提分手，認為對方並未尊重他們，其實相處到最後就會感受到，摩羯座慢慢疏遠的行為。

2、天蠍座

天蠍座不喜歡與人吵架，面對感情也是如此，當與伴侶發生爭執時，他們多半會選擇冷漠回應，天蠍座會表現得非常冷靜，讓對方也沒有繼續吵的念頭，但他們並非脾氣好，只是不想讓彼此難堪，也是給對方一個機會，若伴侶依舊無理取鬧，他們就會在心裡做出打算，認為兩人可能不適合，進而慢慢疏遠對方。

3、處女座

處女座最不喜歡不尊重自己的人，相處時若被人忽視，不管對方是誰，他們都很難再提起興趣，面對戀愛也是如此，假若伴侶一再挑釁，處女座喜歡對方的程度就會越來越少，爭吵時也不會與對方較勁，若是自己有錯在先，他們會主動道歉，但自己如果沒有錯，就絕對不會低頭，就算兩人和好了，但心裡早已有疙瘩。